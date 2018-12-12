Сбербанк ухудшил прогноз по инфляции до 5% в 2019-2020 годах

Сбербанк ожидает, что в 2019-2020 годах инфляция в России будет от 4 до 5%, хотя до этого прогнозировал ее на уровне не выше 4,4% в 2019 году и 4% в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-президента Сбербанка Екатерину Латыпову.

По данным Латыповой, в 2019-2020 годах один доллар будет стоить от 65 до 70 рублей, что также больше, чем озвучивалось ранее. До этого утверждалось, что доллар может стоить 66,5 рублей в 2019 году и 67 рублей в 2020 году

При этом ожидаемый рост ВВП, по подсчетам Сбербанка, остался прежним: в пределах 1,4-2% в 2019-2020 годах, а цена нефти марки Urals в 2019-2020 годах ожидается на уровне 60-65 долларов за баррель.

Согласно планам Минэкономразвития, при базовом сценарии рост ВВП должен достигнуть 3% уже к 2021 году, а при консервативном — к 2023 году.

При этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что российская экономика, судя по темпам роста, будто попала в «серьезную застойную яму». Кудрин напомнил, что общий потенциал роста даже в «успешные годы» составлял всего 1,6–1,8%. «А в этом году, наверное, будет примерно 1,6% – ниже официального прогноза», – заявил глава Счетной палаты.

Во Всемирном банке утверждают, что экономика России сможет вырасти до среднемирового уровня (темп роста не менее 3% в год) только к 2028 году в том случае, если в стране будут реализованы полномасштабные реформы.

При этом рост ВВП России, согласно базовому сценарию организации, до 2023 года должен замедлиться до 1,3%, и только потом начать постепенно восстанавливаться, так как должен произойти приток рабочей силы.