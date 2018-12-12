Члены московской ОНК попросили перевести Льва Пономарева в другую камеру. Все семь его соседей курят

Члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы рекомендовали руководству спецприемника №1 перевести правозащитника Льва Пономарева в другую камеру, поскольку все семь его сокамерников курильщики. Об этом РБК рассказал ответственный секретарь московской ОНК Иван Мельников.

Мельников рассказал о жалобах Пономарева: он не может нормально дышать в камере, а также спать на железной кровати с тонкими матрасами в камере. Чтобы помочь ему со вторым, члены ОНК привезли ему пенополипропиленовые подкладки.

В разговоре с ТАСС он также отметил, что руководство спецприемника не намерено выполнять рекомендацию и переводить правозащитника в камеру для некурящих, поскольку «все содержащиеся в спецприемнике курят», а вентиляцию в камерах не включают, опасаясь понижения температуры.

Члены ОНК также отметили, что Пономарева содержат в спецприемнике №1, а не №2, где больше маломестных камер и условия содержания в целом лучше, ведь именно туда направляют арестованных в столичном Центральном административном округе.

Их инициативу уже поддержала омбудсмен Татьяна Москалькова и пообещала сегодня же обратиться к министру внутренних дел Колокольцеву с просьбой перевести Пономарева в камеру для некурящих или в другой спецприемник.

Напомним, правозащитник и директор движения «За права человека»Лев Пономарев сейчас отбывает административный арест по обвинению в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Как сообщала «Новая», административный протокол на Пономарева составили из-за поста на его странице в фейсбуке с призывом поучаствовать в акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», которая прошла возле здания ФСБ на Лубянке 28 октября. В тот день в городах России, по данным «ОВД-Инфо», задержали около 60 человек.

5 декабря Тверской районный суд арестовал Пономарева на 25 суток, впоследствии Московский городской суд сократил этот срок до 16 суток.