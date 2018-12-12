У администрации президента прошли пикеты в честь вручения Сенцову премии Сахарова. Фото

Кинокритик Антон Долин. Фото предоставлено активистами

12 декабря бессрочный пикет в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова у здания приемной Администрации Президента продолжился. Сегодняшняя акция была приурочена к вручению Сенцову премии Сахарова.

Сегодня – 97-й день, как активисты разных возрастов и профессий стоят с плакатами и требованиями об обмене русских и украинских заключенных. Кинокритик Антон Долин, политик Леонид Гозман также вышли к приемной с плакатами с требованием освободить Сенцова, а также цитатами Сахарова.

Писатель Алиса Ганиева. Фото предоставлено активистами

«Это уже четвертый день, как по всему миру проходит акция #saveolegsentsov, – рассказывает организатор сегодняшней серии одиночных пикетов писатель Алиса Ганиева. – Самое главное, что голодовка Сенцова не подарила миру его освобождение персональное, но породила целую волну различных пикетов. Она подарила осознание того, что нужно бороться. Что нужно собирать подписи за обмен украинцев и русских, например».

С 11 часов у приемной собираются люди. В данный момент к зданию пришел также и Алексей Медведев, режиссер документального кино. Напомним, что 4 августа он стоял в одиночном пикете-флешмобе на Чистопрудном бульваре в поддержку Сенцова. Тогда любой желающий мог принести цветы и молча оставить их у памятника Грибоедову.

Режиссер документального кино Алексей Медведев. Фото предоставлено активистами

Политик Леонид Гозман. Фото предоставлено активистами

«Сейчас каждый день возникают какие-то новые темы, поводы. Например, та же ситуация с «Новым Величием», – рассказывает Константин Котов, постоянный организатор бессрочного пикета. – Люди возмущены, хотят высказаться, и мы становимся некой площадкой, куда люди могут прийти и выразить свое мнение».

По словам активистов, полиция не препятствует их сегодняшнему митингу, зато поздравила всех пришедших с днем Конституции.

Украинский режиссер Олег Сенцов был осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. В течение 145 дней он держал голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных, которые отбывают срок в России.

За время нахождения в колонии Сенцов стал лауреатом премии министра иностранных дел Польши Pro Dignitate Humana («За человеческое достоинство»), а также получил премию Сахарова, присуждаемую Европарламентом за вклад в борьбу за права человека. Церемония вручения премии назначена на 12 декабря.