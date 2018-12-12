Сенцову вручили премию имени Сахарова «За свободу мысли»
Украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному на 20 лет лишения свободы в России, вручили премию имени академика Сахарова «За свободу мысли». Прямая трансляция церемонии награждения в Страсбурге велась на сайте Европейской комиссии.
Сенцов стал первым за десять лет лауреатом премии из европейской страны и первым ее лауреатом из Украины.
«Громадское» приводит речь его сестры Натальи Каплан, которая присутствовала на церемонии награждения. Она зачитала письмо Сенцова со словами благодарности.
«Андрей Сахаров это безусловно человек, на которого стоит равняться, и становиться даже где-то немного рядом с ним — это слишком большая честь для меня: он высоко поднял планку образованности и таланта, интеллигентности и воспитанности, достоинства и гуманизма.
Но я надеюсь, что я еще смогу, успею что-то сделать для того, чтобы почувствовать, что я заслужил эту награду. Спасибо», — написал Сенцов.
Сенцов отбывает наказание в российской колонии в Лабытнанги за подготовку терактов в Крыму. В течение 145 дней он держал голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных, осужденных в России. Он был вынужден ее прекратить из-за угрозы принудительного кормления.
За время нахождения в колонии Сенцов стал лауреатом премии министра иностранных дел Польши Pro Dignitate Humana («За человеческое достоинство»).
Премия имени Сахарова присуждается Европейским парламентом за исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире с 1988 года. Денежное выражение награды составляет 50 тысяч евро.