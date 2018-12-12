Сенцову вручили премию имени Сахарова «За свободу мысли»

Украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному на 20 лет лишения свободы в России, вручили премию имени академика Сахарова «За свободу мысли». Прямая трансляция церемонии награждения в Страсбурге велась на сайте Европейской комиссии.

Сенцов стал первым за десять лет лауреатом премии из европейской страны и первым ее лауреатом из Украины.

«Громадское» приводит речь его сестры Натальи Каплан, которая присутствовала на церемонии награждения. Она зачитала письмо Сенцова со словами благодарности.

« Андрей Сахаров это безусловно человек, на которого стоит равняться, и становиться даже где-то немного рядом с ним — это слишком большая честь для меня: он высоко поднял планку образованности и таланта, интеллигентности и воспитанности, достоинства и гуманизма.

Но я надеюсь, что я еще смогу, успею что-то сделать для того, чтобы почувствовать, что я заслужил эту награду. Спасибо », — написал Сенцов.

Сенцов отбывает наказание в российской колонии в Лабытнанги за подготовку терактов в Крыму. В течение 145 дней он держал голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных, осужденных в России. Он был вынужден ее прекратить из-за угрозы принудительного кормления.

За время нахождения в колонии Сенцов стал лауреатом премии министра иностранных дел Польши Pro Dignitate Humana («За человеческое достоинство»).

Премия имени Сахарова присуждается Европейским парламентом за исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире с 1988 года. Денежное выражение награды составляет 50 тысяч евро.