Google опубликовал самые популярные запросы в России за 2018 год

Самыми популярными событиями у россиян за 2018 год, по версии Google, стали Чемпионат мира по футболу, Олимпиада в Пхенчхане и трагедия в Кемерово, следует из ежегодной статистики компании.

Жителей России также интересовало, как стать блогером, моделью и наблюдателем на выборах. Среди людей, которых чаще всего искали в поисковике, названа боец Хабиб Нурмагомедов, актриса Меган Маркл и находящейся под стражей в Тайланде Насте Рыбке.

Среди умерших наибольший интерес вызвали ученый Стивен Хокинг, депутат Иосиф Кобзон и рэпер XXXtentacion.

Согласно верссии «Яндекс» самым популярным событием 2018 года стал Чемпионатом мира по футболу, Олимпиада в Пхенчхане и пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». В пятерку самых популярных запросов о событиях вошли бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, а также выборы президента России.

Самым популярным человеком в 2018 году стал бывший вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев. В число людей, информацию о которых чаще всего искали, вошли также Хабиб Нурмагомедов, футболист сборной России Артем Дзюба, президент Хорватии Колинде Грабар-Китарович, посетившей финальный матч ЧМ-2018 в Москве и российская фигуристка Алина Загитова.