Краснодарский СК прекратил дело против адвоката Беньяша о воспрепятствовании правосудию

Следственный комитет по Краснодарскому краю прекратил дело адвоката Михаила Беньяша по статье о воспрепятствовании правосудию (ч. 1 ст. 294 УК) и предъявил ему обвинение в применении насилия к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК), сообщил в фейсбуке адвокат Алексей Аванесян.

Дело по первой статье прекратили из-за отсутствия состава преступления: адвоката подозревали в том, что на заседании по арестам участников майской акции «Он нам не царь» он «неоднократно перебивал, давал указания, высказывал требования и возражения против решений судьи», за что был удален из зала суда.

Сам Беньяш ранее рассказывал «Новой», что на заседании 6 мая его вывели приставы после требования пустить в зал всех слушателей. Когда он захотел вернуться, двое полицейских швырнули его в металлоискатель.

При этом летом краснодарский СК отказал адвокату в возбуждении дела о нападении на него (копия решения есть в распоряжении «Новой»). Следователи тогда встали на сторону сотрудников МВД, сказавших, что Беньяш сам «умышленно оттолкнулся о них и упал на рамку стационарного металлообнаружителя, с целью ее опрокинуть».

По статье о нападении на полицейского адвоката Михаила Беньяша обвиняют в том, что во время задержания без объяснения причин до начала акции 9 сентября против пенсионной реформы он якобы три раза ударил полицейского в лицо, а также укусил его за руку. По словам самого адвоката, его и женщину-свидетеля избили в салоне полицейского автомобиля, у них также отобрали телефоны и личные вещи.

28 сентября его арестовали на два месяца, однако в октябре Краснодарский краевой суд постановил отпустить его из-под ареста под залог в 600 тысяч рублей.