В Госдуму внесли законопроект о запрете на публикацию в СМИ недостоверной информации

Сенаторы внесли в Госдуму проект закона о запрете на публикацию в СМИ и интернете недостоверной информации, которая создает угрозу жизни граждан или массового нарушения порядка. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

В одном из документов идет речь о том, что «недостоверные» сообщения необходимо блокировать. По замыслу сенаторов, чтобы бороться с такой информацией, нужно использовать такие же механизмы, как и для борьбы с распространением информации об экстремизме и призывам к участию в незаконных массовых мероприятиях.

За ее распространение предлагается штрафовать граждан от одной до пяти тысяч рублей, должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а юридических лиц — от 400 тысяч рублей до 1 млн рублей.

«Принятие предлагаемого законопроекта будет способствовать выполнению СМИ своей основной функции — предоставлению обществу достоверной, полной и объективной информации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, распространение в интернете материалов «в неприличной форме выражающих явное неуважение» к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам государственной власти предлагается приравнять к «мелкому хулиганству». Таким образом, в случае принятия этого законопроекта, будут введены штрафы от 1 тысячи рублей до 5 тысяч рублей или административный арест на 15 суток.

В пояснительной записке к этому документу говорится, что Интернет — это «общественное пространство», где должны соблюдаться «правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам».

Напомним, в сентябре депутаты в третьем чтении приняли поправки в ст. 315 УК, вводящие уголовную ответственность за «злостное неисполнение» требования по опровержению ложной информации

Согласно документу, наказание будет применяться в случае, если лицо уже было привлечено к ответственности за отказ прекратить распространение ложной информации или ее опровергать, и так и не исполнило эти требования.

Депутаты предложили наказывать за это либо годом лишения свободы, либо тремя месяцами ареста. Среди других возможных наказаний — штраф до 50 тысяч рублей, обязательные работы сроком до 240 часов или исправительные работы до одного года.

Кроме того, в Госдуме прошел первое чтение законопроект, обязывающего владельцев социальных сетей удалять недостоверную информацию по требованию государственных органов.