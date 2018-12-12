Обвиняемому по статье о терроризме украинцу Павлу Грибу стало плохо в зале суда

Украинцу Павлу Грибу, которого обвиняют в склонении к терроризму (ч. 1 ст. 205.1 УК), стало плохо во время заседания. Северо-Кавказский окружной военный суд отложил допрос Татьяны Ершовой, основной свидетельницы по его делу.

Гриб жаловался на сильную боль в животе и тошноту уже несколько дней.

«Я еще в СИЗО говорил, что мне плохо. Там выдали горсть таблеток и отправили в суд», — рассказал он. — Живот по-прежнему болит, не могу в таком состоянии все нормально воспринимать».

Адвокат Марина Дубровина передала суду ходатайство о состоянии здоровья Павла и попросила назначить заседание на другую дату. В суд вызвали скорую помощь. После осмотра Павла фельдшер неотложки сообщила, что у Гриба может быть инфекционное заболевание — острый энтероколит. Либо — что хуже — обострение язвенной болезни, хроническая форма которой зафиксирована в медкнижке Павла.

«В данный момент его надо обследовать. У Гриба температура, это говорит о воспалительном процессе. Можно ли его лечить амбулаторно в условиях следственного изолятора или потребуется госпитализация в стационар, будет понятно из результатов обследования», — заключила фельдшер.

Допрос Татьяны Ершовой планировался по видеосвязи. Она прибыла в Сочинский гарнизонный суд и была готова давать показания.

Напомним, по версии ФСБ, украинец Павел Гриб пытался убедить 17-летнюю школьницу из Сочи Татьяну Ершову заложить самодельное взрывное устройство в школе №26 и взорвать его в день выпускного вечера 30 июня 2017, после чего Татьяна должна была уехать из России. Общение подростков происходило в скайпе.

Его защитники утверждают, что молодые люди познакомились во «ВКонтакте», долгое время переписывались, после чего решили встретиться в белорусском Гомеле. Сотрудники ФСБ, прочитав переписку молодых людей, решили выманить Павла с помощью Татьяны.

Так, 4 июля 2017 года они пришли с обысками в квартиру родителей девушки (спустя несколько дней после несостоявшегося «взрыва», в котором обвиняют Гриба) и сказали ей, что арестовывать Гриба никто не собирается, спецслужбы просто хотят понять, реальный ли Павел человек и какие у него планы. Взамен ей пообещали выдать загранпаспорт, с которым Татьяна сможет уехать из России. Девушка планировала переехать жить к Павлу на Украину.

Через полчаса после первого свидания Павел Гриб был похищен несколькими людьми в штатском. Обнаружился он через две недели в Краснодарском СИЗО-5. Гриба арестовали в связи с подозрениями в терроризме. До этого он был заочно объявлен в розыск.

Ирина Бабичева, специально для «Новой»

(Ростов-на-Дону)