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Правозащитники пожаловались Чайке на бездействие СК при расследовании избиений на митингах

Общество

 

Следственные органы не возбудили дел ни по одному из 15 заявлений об избиений участников митингов 5 мая и 9 сентября правоохранителями и казаками. Об этом говорится в обращении к генпрокурору Юрию Чайке от правозащитной организации «Зона права» и проекта «Апология протеста».

Инциденты происходили на акциях в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Челябинске, Красноярске и Москве — причем на столицу пришлись оба случая нападения на активистов казаков.

Хотя все пострадавшие зафиксировали телесные повреждения в медучреждениях, а некоторые из них вдобавок и предоставили следователям фотографии и видеозаписи происшествий, нормальное расследование не началось ни по одному из них, утверждают правозащитники. 

В девяти случаях заявители так и не получили ответ от следователя, а еще в несколько заявлений СК перенаправил в прокуратуру или в МВД, тем самым, по мнению экспертов «Зоны права», специально затягивая рассмотрение жалоб.

Напомним, обе акции, о которых шла речь в заявлении правозащитников, были организованы сторонниками политика Алексея Навального.

Так, 5 мая на митинге «Он нам не царь» по поводу начала очередного президентского срока Владимира Путина были задержаны около 1600 человек по всей России. На акции против пенсионной реформы 9 сентября, по данным проекта «ОВД-Инфо», задержали около 1200 человек.

Теги:
следственный комитет, чайка, 9 сентября, он нам не царь, зона права, va
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