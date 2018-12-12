Член СПЧ назвал «нелепым» законопроект о штрафах за «неуважительные публикации» в интернете

Инициатива сенаторов штрафовать россиян за «неуважительные публикации» в интернете по отношению к представителям власти является «просто какой-то нелепостью», считает член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Верховский, слова которого передает Интерфакс.

«Это просто немыслимое дело. Конечно, можно сказать, что лучше, чтобы граждане выражались вежливо, а не в неприличной форме, но я не думаю, что это вообще мыслимо делать таким образом», — сказал Верховский.

Он предположил, что этот проект закона может вводиться по аналогии с тем, что нельзя материться в публичном месте. «Но если на то пошло, почему именно на государственных деятелей материться плохо, в адрес других граждан хорошо, что ли?», — спросил член СПЧ. Верховский не исключил, что в случае принятия этого закона могут последовать массовые штрафы.

О том, что сенаторы внесли соответствующий закон, стало известно 12 декабря. По их словам, интернет — это «общественное пространство», где должны соблюдаться «правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам».

В связи с этим, они предлагают приравнять распространение в интернете материалов «в неприличной форме выражающих явное неуважение» к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам государственной власти к «мелкому хулиганству». Таким образом, в случае принятия этого законопроекта, будут введены штрафы от 1 тысячи рублей до 5 тысяч рублей или административный арест на 15 суток.