В Москве объявили о бесплатной парковке в новогодние каникулы

Во время новогодних каникул с 31 декабря по 8 января парковка в Москве станет бесплатной. Об этом сообщается на сайте «Московский паркинг».

«Отметим, что без оплаты можно будет припарковаться в том числе на тех улицах, где с 15 декабря вступят в силу изменения в правилах платной парковки», — заявили в организации.

В «Московском паркинге» отметили, что парковки с огороженной территорией и пропускной системой через шлагбаум будут работать в обычном режиме.

Напомним, в начале декабря московская мэрия объявила, что поднимет часовую стоимость парковки в на некоторых улицах Москвы с 15 декабря, также на них делает платную парковку по воскресеньям, а на всех остальных парковочных местах сокращает время бесплатной стоянки с 15 до 5 минут.

Подобные меры коснутся районов возле Москва-Сити, Тверской улицы, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровки, Неглинной и Романова переулка. В нерабочее время (т.е. до 8 утра и после 21 часа) будет действовать тариф в 200 рублей.