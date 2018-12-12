Путин предложил ежегодно выделять материальную помощь ветеранам ВОВ

Ветераны Второй мировой войны должны ежегодно получать материальную помощь, а не только по случаю юбилейных дат, заявил президент России Владимир Путин

По его словам, государство должно выполнять обязательства перед ветеранами «четко, неукоснительно», а местные власти должны решать их проблемы в приоритетном порядке.

В последний раз участники Великой Отечественной войны получали дополнительные 10 тысяч рублей в мае. Тогда они достались 102 тысячам человек, а из бюджета на это было выделено 1,034 млрд рублей.

По подсчетам вице-премьера Татьяны Голиковой, на 1 ноября 2018 года в России проживало 1,4 миллиона ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов семей. Голикова заявила, что в 2019 году выплата участникам Второй мировой войны составит 44 тысячи рублей.