СМИ рассказали о незадекларированных апартаментах начальника Центра «Э» Тимура Валиулина

Начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимур Валиулин владел двумя апартаментами в болгарском курортном городе Бяла, следует из совместного расследования «Трансперенси Интернешнл — Россия» и издания Bivol. Накануне стало известно, что он подал заявление об отставке — по данным «Коммерсанта», из-за отсутствия в его декларации доходов от продажи болгарских квартир.

Журналисты обнаружили в базе реестра недвижимости и системе кадастра Болгарии две квартиры в жилом комплексе на берегу Черного моря, принадлежавших Валиулину, однако не указанных в его декларациях.

Одну из них, площадью в 107 кв.м., он якобы купил в 2006 году за 125 тысяч евро, а другую, площадью в 83,69 кв.м., — в 2011 году за 57,7 тысяч евро, следует из опубликованных выписок. А в прошлом году, отмечают журналисты, чиновник продал обе квартиры более чем за 180 тысяч евро.

«Коммерсант» утверждал, что в МВД о квартирах Валиулина узнали от его бывшей жены Галиной Михеевой, работающей в ГУ МВД по Москве. При этом собеседники издания утверждали, что Валиулин купил обе квартиры (а заодно и гараж) до 2010 года, а продал недвижимость — в 2012 году.

Скриншот предполагаемых апартаментов Валиулина из системы Google Maps. Источник: Bivol

Напомним, Тимур Валиулин возглавляет Главное управление по противодействию экстремизму МВД с 2012 года, до этого он руководил московским Центром по противодействию экстремизму.

В октябре 2017 года Валиулин предлагал ввести ответственность для родителей, чьи дети принимают участие в несогласованных политических акциях. «Процент молодых людей, участвующих в несанкционированных протестных мероприятиях, растет. Уменьшение среднего возраста участников таких акций настораживает», — говорил чиновник.