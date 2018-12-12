Власти ЛНР передали Украине 42 заключенных для дальнейшего отбывания наказания

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) передали Украине 42 заключенных для отбывания дальнейшего наказания. Об этом в фейсбуке сообщила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова.

По словам омбудсмена, заключенные сами выразили желание вернуться на подконтрольную правительству Украины территорию. Как сообщает «Громадское», власти согласовали передачу более 60 украинцев.

«В общем, офис уполномоченного получил около 1000 обращений с просьбой о перемещении. Этот вопрос неоднократно обсуждался на встречах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, проходивших в Минске», — написала Денисова.

Она добавила, что это первый случай, когда власти ЛНР передали заключенных Украине.

Как передает «Громадское», обмен заложниками последний раз состоялся в декабре 2017 года. По данным украинских спецслужб, в страну вернулись 73 человека, а на самопровозглашенные территории из Украины — 233 человека.