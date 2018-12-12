Палата представителей США вслед за Сенатом признала Голодомор геноцидом

Палата представителей Конгресса США признала Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа, говорится в фейсбуке посольства Украины в Вашингтоне.

В дипмиссии отметили, что в октябре подобное решение уже приняла верхняя палата Конгресса. Вслед за сенаторами, члены палаты представителй также согласились с доводами специальной комиссии, созданной в 1985 году для расследования обстоятельств гибели украинцев в период Голодомора, которая в 1988 году пришла к выводу, что «Иосиф Сталин и его окружение совершили геноцид украинцев в 1932–1933 годах».

В своем заявлении парламентарии осудили систематические нарушения прав человека в эти годы, совершенные советским правительством, в том числе права на самоопределение и свободу слова.

Обе палаты Конгресса приняли подобные постановления в честь 85-ой отмечаемой в 2017-2018 годах годовщины Голодомора — массового голода на территории Украинской ССР в 1932–1933 годах, из-за которого по разным оценкам погибли от 2 до 10 миллионов человек.

В 2006 году Украина приняла закон, официально признающий Голодомор актом геноцида, направленным против украинского народа. В 2017 году президент Украины Петр Порошенко предлагал ввести ответственность за отрицание Голодомора. «Не признавать голодомор так же аморально, как и отрицать холокост», — говорил он телеканалу «112 Украина».

При этом российсские власти не признают Голодомор геноцидом украинского народа. Так, реагируя на инициативу израильского парламента, посольство России призвало не рассматривать голод на Украине отдельно от голода в других областях СССР. Голод в 1930-е годы «стал общей трагедией россиян, украинцев, казахов и других советских народов, крупнейшей гуманитарной катастрофой страны», приводило заявление посольства РИА Новости.