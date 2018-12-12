В Твери и Кургане задержали двух активистов. Один читал вслух Конституцию, другой поджег ее

В Твери полиция задержала активиста Илью Якушева во время одиночного пикета у здания областного правительства, во время которого он вслух читал статьи из Конституции России.

«При задержании сотрудник в форме представился, спросил, чем я тут занимаюсь, и попросил проехать в отделение для дачи показаний. Другой, в штатском, снимал происходящее на телефон. Грубую силу не применяли, но им очень не нравилось, что у меня в руках телефон, и постоянно требовали отключить его и убрать», — приводит его слова «МБХ медиа».

По словам Якушева, в отделении полицейские взяли с него объяснения, сфотографировали плакат, после чего отпустили.

«Правозащита Открытки» сообщает, что в Кургане за акцию с Конституцией задержали еще одного активиста — Ярослава Лобанова. По данным проекта, он поджег Конституцию у здания Федеральной службы безопасности, после чего его увели внутрь с применением силы. С тех пор активист перестал выходить на связь.

12 декабря в России празднуется день Конституции Российской Федерации. Она была принята после всенародного голосования в 1993 году. В этом году основному закону страны исполняется 25 лет.