Депутаты предложили разрешить использование нацистской символики без цели пропаганды

В Госдуму внесли законопроект, в котором идет речь о том, что если нацистская символика используется без цели пропаганды и в контексте осуждения нацизма, то ее нельзя приравнивать к экстремизму. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке объясняется, что данные изменения должны уточнить нормы закона 1995 года «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941— 1945 годов» и закон 2002 года «О противодействии экстремистской деятельности».

Применение данных законов может повлечь запрет на использование символики во всех документальных фильмах, книгах, учебных пособиях, СМИ, произведениях искусства.

Авторами закона стали председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская и глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Напомним, в феврале в Кызыле оштрафовали на одну тысячу рублей журналистку Оюму Донгак за публикацию постов со свастикой в социальной сети «ВКонтакте». Суд признал журналистку виновной по статье 20.3 КоАП (пропаганда нацизма или публичная демонстрация нацисткой символики). Речь идет об опубликованных в 2014 году записях, на которых присутствуют кадры из нацистской Германии.

На одной из архивных фотографий девушки машут флажками со свастикой (этот пост посвящен «Союзу немецких девушек»), на второй — Адольф Гитлер сидит за столом с газетой.