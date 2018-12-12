В Назрани около торгового центра произошел взрыв

Обновлено Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия, взрыв произошел около 18 часов в торговом центре на улице Картоева. «Во время задержания подозреваемых, один из них бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов. В результате взрыва пострадали два сотрудника. Они доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу», – рассказали в пресс-службе. В МВД уточнили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В Назрани у торгового центра «Ковчег» произошел взрыв, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на источник в МВД Ингушетии.

По данным издания, взрывное утройство сработало у двери офиса противника соглашения о границе с Чечней Багаудина Хаутиева. По меньшей мере двое силовиков получили тяжелые ранения, сам активист не пострадал, уточняет источник «Кавказского узла».

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии, неизвестный бросил гранату в силовиков у торгового центра.

По информации собеседника агентства, в результате взрыва есть раненые.

Информированный источник Интерфакса утверждает, что у ТЦ был подорван легковой автомобиль, погибли двое полицейских.

Напомним, соглашение об административных границах между Чечней и Ингушетией 26 сентября подписали главы республик Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров. 4 октября документ был ратифицирован и 16 октября вступил в силу.