Суд приговорил бывшего юриста Трампа к трем годам тюрьмы

Бывшего юриста президента США Дональда Трампа Майкла Коэна приговорили к трем годам тюрьмы за финансовые преступления и дачу ложных показаний во время прошлогодних слушаний в Конгрессе по делу о «российском вмешательстве». Об этом сообщает BBC.

Суд установил, что Коэн расплатился деньгами, предназначенными для кампании Трампа, за молчание двух женщин, которые говорили о своих близких отношениях с будущим президентом.

Кроме того, суд постановил, что юрист Трампа дал ложные показаний по поводу строительства небоскреба Trump Tower в Москве. Выступая перед Конгрессом на слушаниях по делу о предполагаемом российском вмешательстве в президентские выборы, Коэн утверждал, что переговоры о строительстве прекратились в январе 2016 года (т.е. до начала президентских праймериз), когда ему якобы не ответил на e-mail представитель администрации президента.

На самом деле обсуждение строительства прекратилось в июне, когда Трамп стал единственным кандидатом от республиканцев на должность президента.

В августе Коэн согласился на сделку со следствием и признал себя виновным по всем восьми пунктам обвинения — в том числе в предоставлении ложных сведений в банк и нарушении правил финансирования политических компаний по указанию Трампа.

По словам адвоката Коэна, он решил признать свою вину, так как готов «поставить на первое место свою семью и страну и рассказать правду о Дональде Трампе».

Напомним, что дело против Коэна возбудили весной 2018 года, в апреле в его личном офисе прошли обыски, в ходе которых сотрудники правоохранительных органов изъяли налоговые документы и переписку с некоторыми клиентами.

Во время обысков были обнаружены, в частности, документы, касающиеся выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд) 130 тысяч долларов за молчание о связи с Трампом в 2006-2007 годах. В начале марта Дэниелс подала к Трампу и его юристам иск с целью аннулировать это соглашение, подписанное в 2016 году. В исковых документах говорилось, что осенью 2016 года порнозвезда решила рассказать о связях с Трампом СМИ, но Коэн предложил ей заключить договор о неразглашении.