Московские власти не согласовали митинг в защиту свободы слова и собраний

Власти Москвы не согласовали «митинг гласности» в защиту свободы слова и собраний, который планировали провести 22 декабря на Пушкинской площади. Об этом сообщает «ОВД-инфо».

В мэрии объяснили отказ тем, что в этот день запланировано проведение другого мероприятия. В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции предложили провести митинг в парке «Сокольники».

Заявители акции, среди которых правозащитники Светлана Астраханцева из Московской Хельсинкской группы, Алла Фролова из правозащитного центра «Мемориал», Наталья Звягина из Amnesty International, Светлана Ганнушкина из комитета «Гражданское содействие», Олег Еланчик из движения «За права человека», намерены обжаловать это решение в суде.

Мероприятие приурочено к первому «митингу гласности», который прошел 5 декабря 1965 года на Пушкинской площади в Москве. Тогда сотрудники КГБ разогнали его через несколько минут после начала.