В аэропорту Домодедово установят алкорамки для проверки персонала

Аэропорт Домодедово установит на входе в контролируемую зону алкорамки – устройства для бесконтактной проверки алкогольного опьянения. Об этом сообщает Интерфакс.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, через рамки будут проходить сотрудники аэропорта, а также работники таможни и службы безопасности.

По словам представителя аэропорта, некоторые сотрудники Домодедово, согласно законодательству, каждый день проходят тест на алкоголь. Речь в частности идет о водителях, которые проходят медицинский осмотр перед рабочей сменой и после нее.

«Кроме того, для некоторых категорий должностей в аэропорту введен сменный медосмотр. В этот список вошли как сотрудники аэродромных и хэндлинговых служб, так и специалисты по обслуживанию пассажиров, обеспечению бортовым питанием и топливом. Помимо тестирования на алкоголь им измеряют давление и проверяют общесоматическое состояние», — рассказал представитель аэропорта.

По данным системы «СПАРК-Маркетинг», пишет агенство, стоимость контракта на их поставку составила 3,4 миллиона рублей, рамки должны установить к сентябрю 2019 года.