В Лиге чемпионов ЦСКА обыграл мадридский «Реал» со счетом 3:0

Футболисты московского ЦСКА в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов обыграли мадридский «Реал». Однако этот результат не позволил российскому клубу продолжить выступление в Еврокубках.

Финальный свисток. #ЦСКА - первая команда, обыгравшая Реал на Сантьяго Бернабеу в матче еврокубков с разницей более чем в два мяча, но из группы мы все не вышли. Шедеврально #РеалЦСКА pic.twitter.com/l7IOZSxvpv — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 12, 2018

Матч, проходивший на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, закончился со счетом 3:0.

Первые полчаса игры игроки «Реала» контролировали игру и провели несколько опасных атак, которые, однако, не закончились голом: ворота ЦСКА спасали перекладина, голкипер Игорь Акинфеев и действия защитников московской команды.

На 34-ой минуте опасный удар нанес армеец Никола Влашич, однако мяч пролетел рядом со штангой. Через четыре минуты игроки ЦСКА провели быструю атаку, которую точным ударом в дальний угол завершил Федор Чалов.

Вскоре защитник московского клуба Марио Фернандес прорвался к воротам соперника и пробил в ближний угол, но мяч отскочил от ноги вратаря. Мяч подобрал Георгий Щенников и точно ударил в створ ворот.

После перерыва темп игры заметно снизился, команды обменивались редкими атаками, которые заканчивались неопасными ударами.

На 73-ей минуте матча армеец Арнор Сигурдссон точно пробил в дальний угол низом с линии штрафной и увеличил отрыв ЦСКА.

В предыдущей игре с «Реалом» футболисты ЦСКА обыграли испанский клуб со счетом 1:0.

«Реал» и «Рома» досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов. ЦСКА для того, чтобы занять третье место, которое дает возможность выступить Лиги Европы УЕФА, необходимо было сыграть лучше «Виктории».

Чешская команда на домашнем стадионе обыграла «Рому» со счетом 2:1 и опередила ЦСКА в борьбе за третье место в группе.

Накануне футболисты московского «Локомотива» в рамках матча Лиги Чемпионов проиграли немецкому «Шальке» и вылетели из Еврокубков, заняв заняли последнее месте в группе.