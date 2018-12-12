На границе Крыма сотрудники ФСБ задержали крымскотатарского активиста

Сотрудники ФСБ задержали при прохождении границы Крыма с Украиной в районе пункта Чонгар Эдема Бекирова — 57-летнего крымскотатарского активиста из поселка Новоалексеевка Херсонской области.

По словам очевидцев, Бекиров проходил границу в 8:30 утра, когда его остановили сотрудники пограничной службы. В 14:40 его увезли с границы и доставили в управление ФСБ по Крыму и Севастополю.

По имеющейся неподтвержденной пока информации, Бекирову в присутствии адвоката по назначению предъявлено обвинение. Источник в правоохранительных органах сообщил, что «обвинение связано с оружием».

В Крым Бекиров, по словам родных, ехал навестить свою 78-летнюю мать. В Новоалексеевке он занимался частным извозом, в январе перенес операцию на сердце, вместо правой ноги имеет протез.

ФСБ в Крыму регулярно заявляет о задержании крымских татар по обвинению в принадлежности к добровольческому отряду имени Номана Челебеджихана (добровольческий отряд, созданный в 2014 году преимущественно из крымских татар, занимался охраной приграничных с Крымом районов, участвовал в энергоблокаде полуострова осенью 2015 года), однако подтверждений тому, что задержанные действительности относились к отряду впоследствии не поступает. По имеющейся информации, Бекиров с этим отрядом связан не был.