Британским консерваторам не хватило голосов для вотума недоверия Терезе Мэй

На прошедшем в Палате общин голосовании большинство членов парламента из фракции Консервативной партии выразили доверие премьер-министру и лидеру Консервативной партии Терезе Мэй, передает AFP. Это значит, что она продолжит занимать свои должности.

В ее поддержку проголосовали 200 депутатов-консерваторов, против — 117 человек. Для того, чтобы сместить Терезу Мэй c должности партийного лидера, им была необходима поддержка больше половины представителей фракции (не менее 158 из 315). Теперь новое голосование по вотуму недоверия ей можно созвать лишь спустя год.

New York Times со ссылкой на участников голосования утверждает, что заручиться поддержкой большинства консерваторов ей помогло обещание покинуть пост лидера партии после окончания полномочий в 2022 году.

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Напомним, голосование по доверию Мэй инициировали 48 ее однопартийцев, после того как она перенесла слушания в парламенте страны по поводу соглашения о Brexit, поскольку пункт сделки о границе с Северной Ирландией «вызывает широко распространенную и глубокую озабоченность».

Предлагаемый парламентариям проект соглашения по Brexit был утвержден британским правительством 14 ноября, а затем его поддержали страны ЕС. После его обсуждений в правительстве в отставку ушли несколько несогласных министров — в том числе министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.