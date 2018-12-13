Европарламент принял резолюцию о прекращении строительства «Северного потока-2»

Европарламент 12 декабря принял две резолюции: в первой выражается протест против реализации «Северного поток-2», а во второй перечисляются внешние угрозы Евросоюза, среди которых есть и российские кибератаки.

Депутаты Европарламента назвали «Северный поток-2», идущий в обход Украины, «политическим проектом, представляющим угрозу европейской энергетической безопасности», и призвали к его отмене.

Они также осудили «агрессию» России в Керченском проливе и предупредили о возможных санкциях, в случае если украинские моряки не будут освобождены, а ситуация в регионе обострится.

Помимо арестованных военнослужащих с трех кораблей, Европарламент призвал Россию отпустить и других украинских политзаключенных — в том числе и режиссера Олега Сенцова, которому накануне (через его адвоката и двоюродную сестру) вручили премию Сахарова.

Во второй резолюции возможные кибератаки со стороны российских хакеров оказались в одном списке угроз объединения — наравне с террористическими атаками, и в частности джихадистским терроризмом, а также нелегальной миграцией и пропагандой.

Строительство газопровода «Северный поток-2» протяженностью более 1200 км ведется по дну Балтийского моря и будет проводиться рядом с действующим газопроводом «Северный поток». Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиардов евро.

12 декабря санкций против российского газопровода «Северный поток – 2» в своей резолюции требовала нижняя палата Конгресса США, а в начале декабря к отказу от строительства газопровода страны Европы призывал Госдепартамент США. По мнению ведомства, чем больше газа Россия будет поставлять в обход Украины, тем сложнее будет сдерживать «российскую военную агрессию».