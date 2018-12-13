В Турции скоростной поезд сошел с рельсов. Есть жертвы

Обновление 09:54 Число погибших возросло до 7, число пострадавших — до 46, передает телеканал NTV.

В Турции скоростной поезд Анкара-Конья попал в аварию: два вагона сошли с рельсов, еще несколько перевернулись, есть раненые. Об этом сообщает телеканал T24, а Anadolu ведет прямую трансляцию с места крушения.

Авария произошла в районе станции Марджандиз столичного дистрикта Енимахалле. По словам представителей мэрии, скоростной поезд столкнулся с пригородным поездом. К моменту столкновения он успел набрать скорость около 80-90 километров в час, после два вагона перевернулись и врезались в надземный пешеходный переход.

По предварительным данным, 4 человека погибли, еще 43 ранены, работы на месте продолжаются, передает канал T24 со ссылкой на губернатора Анкары.