Российских биатлонистов в Австрии обвинили в употреблении допинга. Обновлено

Обновление 11:46 Союз биатлонистов России подтвердил получение уведомления о начале следственных действий в Австрии. Биатлонист Логинов утверждает, что их обвиняют в «махинациях с переливанием крови на основе показаний 100 человек и лично Родченкова (прим. — экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова)».

В ночь на 13 декабря в расположение сборной России по биатлону в Австрии пришли офицеры полиции, которые предъявили спортсменам обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году. Об этом сообщил в своем инстаграме комментатор Дмитрий Губерниев.

Он также опубликовал список спортсменов, которых обвиняют в принятии допинга: под подозрение попали 10 человек — биатлонисты Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Ирина Старых и Алексей Волков, тренер Александр Касперович, а также еще двое врачей и двое массажистов сборной.

Как рассказал источник ТАСС, сейчас в Хохфильцене находятся Гараничев, Логинов, Старых и массажист сборной Дмитрий Топычканов. Ни один из них не был задержан, указанным спортсменам и сотрудникам сборной будет необходимо дать объяснения полиции.

При этом официальные представители австрийской полиции в разговоре с агентством не смогли подтвердить информацию о предъявлении спортсменам каких-либо обвинений. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский в свою очередь заявил ТАСС, что в российскую дипмиссию не поступало запросов по этой ситуации.

13 декабря в австрийском Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира по биатлону, который продлится до 16 декабря включительно.

Как напоминает ТАСС, на чемпионате мира 2017 года Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Шипулин завоевали золото в эстафете 4 по 7,5 км. Антон Шипулин в команде с Ольгой Подчуфаровой, Татьяной Акимовой и Логиновым также стал бронзовым призером в смешанной эстафете.