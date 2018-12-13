В мэрию Москвы передали 80 тысяч подписей в поддержку открытия прачечной для бездомных. Против нее выступали местные жители

Фото предоставлено активистами

Благотворительная организация «Ночлежка» передала в мэрию Москвы более 80 тысяч подписей, собранных под петицией в защиту «Культурной прачечной», которую они направили главе города Сергею Собянину и столичному департаменту имущественных отношений. Об этом «Новой» рассказала сотрудница организации Валентина Яровая.

«Культурную прачечную» для бездомных летом собирались открыть в Савеловском районе Москвы, однако из-за протестов местных жителей организаторы решили отменить планы. Аналогичный проект существует в Петербурге с 2016 года, и там любой желающий может постирать и высушить свои вещи, а также обогреться зимой. Так, в прошлом году ее услугами воспользовались более 9000 раз.

Авторы петиции попросили мэрию помочь с поиском помещений для проектов «Ночлежки». В петиции активисты отметили, что до этого уже несколько раз обращались к столичным властям: если департамент городского имущества города Москвы и комитет общественных связей неоднократно им отказывали, то департамент труда и соцзащиты смог предложить лишь помещение отделения «Дмитровское» Центра социальной адаптации на севере Москвы у МКАД, до которого московские бездомные не смогут самостоятельно добраться из-за его удаленности.

«Уверен, что проекты “Ночлежки” помогут бездомным людям выбираться с улицы, а для Москвы станут важным имиджевым проектом. Всё-таки мы современный европейский город, в котором думают о людях», —

написали авторы петиции.