«Не надо баловаться этими изменениями»: ГИБДД объявила о моратории на поправки в правила дорожного движения

Госавтоинспеция МВД ввела временный мораторий на изменение правил дорожного движения, об этом ТАСС сообщил руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.

«Мы договорились и ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД. Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс», — сказал он.

При этом от внесения изменений в ПДД воздержится только МВД: «Мы не можем гарантировать, что изменения не могут ввести Министерство транспорта или правительство не даст какое-то поручение. Но сами мы настроены на то, что сейчас пока эту деятельность немного приостановить», — добавил Митрошин.

«Не надо баловаться этими изменениями,

— заявил агентству глава ГИБДД Михаил Черников. — Постоянно меняющие правила в большей степени до населения не доводятся. <..> Это систематизировать практически невозможно, <..> потребует больших затрат».

За последнее время по инициативе правительства в ПДД были внесены ряд изменений. Так, с 8 декабря водителям больше не нужно клеить на свои машины знак «Шипы», а с 14 декабря появилось понятие «велосипедная зона» с ограничением скорости.