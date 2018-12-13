«Ведомости» узнали об отказе «Роснефти» от совместных проектов с Ираном

Нефтегазовая компания «Роснефть» летом отказалась от проектов по добыче нефти в Иране из-за угрозы американских санкций в отношении Тегерана, сообщают «Ведомости» со ссылкой на знакомые с топ-менеджментом компании источники.

Как ранее говорил директор «Роснефти» Игорь Сечин, они планировали вложить в совместные проекты с Иранской национальной нефтяной компанией до 30 миллиардов долларов и уже подписали т.н. «дорожную карту», однако так этого и не сделали.

«Обязательств перед иранской стороной у «Роснефти» никаких не было, денег госкомпания не вкладывала, так что потерь не будет», – приводит газета слова одного из своих собеседников.

Другие источники издания также связали это решение с изменением стратегии самой «Роснефти», которая намерена сосредоточиться на росте внутри России.

«Роснефть» не первая компания, которая отказалась от проектов в Иране, из-за угрозы санкций, отмечают «Ведомости». Так поступили французская компания Total и ряд российский компаний, например, «Зарубежнефть» и «ЗН-Восток». Президент «Лукойла» Вагит Алекперов также говорил в ноябре, что компания отложит подписание контракта с Ираном до снятия ограничений.

Напомним, с 5 ноября вступил в силу второй пакет антииранских санкций США, среди ограничений также были угрозы ввести санкции против третьих стран за экспорт иранской нефти. Однако впоследствии у этого правила появились исключения: США позволили продолжать закупки в ограниченном количестве ряду крупнейших партнеров страны, в том числе Южной Корее.