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МИД объявил персоной нон грата словацкого военного дипломата в ответ на высылку из Братиславы россиянина

Политика

 

Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата, ему надлежит покинуть страну в течение двух суток. Об этом на брифинге сообщила представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

«На днях персоной нон грата в России был объявлен словацкий военный дипломат, которому надлежит покинуть нашу страну в течение двух суток. Послу Словакии в Москве 11 декабря была вручена соответствующая нота», – приводит ее слова ТАСС.

Это решение МИДа является ответом на высылку Братиславой российского дипломата, заподозренного в шпионской деятельности против Словакии и НАТО. Неназванного сотрудник дипмиссии объявили персоной нон грата 22 ноября.

По словам словацкого премьера Петера Пеллегрини, информацию о дипломате из аппарата военного атташе посольства России они получили от военной разведки.

Теги:
дипломатия, захарова мария, мид рф, россия, va
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