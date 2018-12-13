МИД объявил персоной нон грата словацкого военного дипломата в ответ на высылку из Братиславы россиянина

Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата, ему надлежит покинуть страну в течение двух суток. Об этом на брифинге сообщила представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой по текущим вопросам внешней политики https://t.co/vZAJMJlX4B — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) December 13, 2018

«На днях персоной нон грата в России был объявлен словацкий военный дипломат, которому надлежит покинуть нашу страну в течение двух суток. Послу Словакии в Москве 11 декабря была вручена соответствующая нота», – приводит ее слова ТАСС.

Это решение МИДа является ответом на высылку Братиславой российского дипломата, заподозренного в шпионской деятельности против Словакии и НАТО. Неназванного сотрудник дипмиссии объявили персоной нон грата 22 ноября.

По словам словацкого премьера Петера Пеллегрини, информацию о дипломате из аппарата военного атташе посольства России они получили от военной разведки.