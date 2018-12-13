В ФСБ рассказали о задержании собиравших деньги для ИГ под видом благотворительности

Сотрудники ФСБ, Следственного комитета (СК) и Росгвардии задержали семь человек, которые собрали 38 млн рублей для боевиков запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство» (ИГ) и «Джебхат-ан-Нусра». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление ФСБ.

«Злоумышленники размещали реквизиты банковских карт и различных платежных инструментов в социальных сетях и чатах интернет-мессенджеров, где пользователи подвергались целенаправленной идеологической обработке», — заявили в ФСБ.

В ведомстве объяснили, что пользователям соцсетей предлагали жертвовать на строительство мечетей и помощь малоимущим мусульманам, а фонды «Мухаджирун» и «Сальсабиль» обналичивали полученные деньги и отправляли их боевикам.

В ФСБ добавили, что «широко разветвленную законспирированную сеть» для сбора средств организовал приверженец радикального ислама Ахмеднабиев И. С., а в состав преступной группы входили родственники террориста Саидова М. Ш., бывшие участники бандгрупп Арби Бараева и Беслана Махаури.

Задержания проходили в Московском регионе, а также республиках Чечня и Дагестан. «В ходе проведения обысков обнаружены банковские карты, используемые для финансирования терроризма, технические средства передачи информации, запрещенная литература, а также иная атрибутика экстремистской направленности», — заявили в СК.

В ведомстве добавили, что возбуждены уголовные дела по статье 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

Напомним, в середине ноября в Томской области задержали группу сторонников «Исламского государства», которые при помощи закрытых чатов в Telegram собирали пожертвования для террористов. Они размещали реквизиты банковских карт и платежных сервисов для перевода денег.