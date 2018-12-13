Дмитрия Гудкова оштрафовали за сообщения в Telegram-канале о встрече против свалки в Коломне

14:24 Обновлено Коломенский городской суд также оштрафовал Геннадия Гудкова на 10 тысяч рублей за участие в несанкционированном митинге, сообщает «МБХ медиа».

Коломенский городской суд Подмосковья оштрафовал политика и лидера партии «Гражданская инициатива» Дмитрия Гудкова на 20 тысяч рублей по обвинению в организации митинга против свалки в селе Непецино Коломенского городского округа без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

Протокол на Гудкова составили в начале декабря: его обвиняли в том, что он в своем Telegram-канале призывал на встречу жителей Коломны, протестующих против свалки в селе Мячково. Он предлагал желающим принять участие в съемке видео и рассказать на камеру о своих недовольствах.

«Сначала я планировал снять 2–3 человек у местной школы, но информация разошлась сарафанным радио, и пришло в сто раз больше. Такой вот "митинг"», – писал он в фейсбуке. По его оценкам, на встречу 25 ноября пришли около 250 человек.

Протокол также составили и на его отца, экс-депутата Геннадия Гудкова, которого обвинили в нарушении правил публичных мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).