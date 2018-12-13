В Госдуму внесли законопроект о разрешении больным гепатитом С и ВИЧ усыновлять детей

Правительство внесло в Госдуму проект закона о том, что больные гепатитом С и ВИЧ могут усыновлять детей, если они проживают с ними долгое время. Текст законопроекта опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу говорится, что суды получат право отступать от положений статьи 127 Семейного кодекса, что поможет выносить решения, исходя из принципа «равенства и критериев разумности».

Поводом для изменения законодательства послужил случай семейной пары из Подмосковья. Девушка заразилась ВИЧ в больнице, куда попала во время беременности. Врачи не смогли спасти ребенка, поэтому сестра девушки родила для этой семейной пары. При этом суд отказал семье из Подмосковья брать под опеку ребенка, так как девушка заражена ВИЧ.

Позже Конституционный суд России признал незаконным запрет на усыновление детей людьми с ВИЧ. Суд посчитал, что приоритетом в этом вопросе должны быть «наилучшее обеспечение интересов ребенка и его потребность в любви». Правительство выступило с инициативой изменить закон ради этого, а правительственная комиссия одобрила эти изменения.