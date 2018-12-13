Число погибших в ходе протестов «желтых жилетов» во Франции достигло шести человек

Число погибших в результате протестов «желтых жилетов» против повышения цен на топливо во Франции достигло шести человек, сообщает Le Monde.

Сегодня во французском Авиньоне погиб 23-летний участник акций после того, как на него наехал грузовик. 26-летнего водителя, предположительно из Польши, задержала полиция.

Протесты «желтых жилетов», спровоцированные ростом цен на топливо, начались во Франции 17 ноября. Они были вызваны решением повысить с 1 января цены на бензин на 2,9 евроцента за литр, на дизель — на 6,5 евроцента. В течение этого года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.

По всей стране в митингах приняли участие 136 тысяч человек. 1723 были задержаны (из них 1220 оставлены под стражей), 264 получили ранения. Одна женщина погибла в результате разрыва слезоточивой гранаты, остальные смертельные случаи связаны с дорожными происшествиями.

Позднее, помимо снижения роста цен на топливо, протестующие выдвинули десятки других требований, включая рост минимальной зарплаты и пенсии, изменение социальной и налоговой политики (включая возвращение т. н. «налога на богатство» (ISF).

10 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон извинился перед гражданами и объявил о новых мерах: повышение минимальной зарплаты на 100 евро с нового года, отмена налога на часы, отработанные сверх нормы, и отмена роста социальных отчислений для всех, кто зарабатывает менее 2000 евро в месяц.