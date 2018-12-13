«Левада-центр»: 30% населения готово выйти на массовые протесты против падения уровня жизни

Социологи выяснили, что 30% россиян готовы лично выйти на массовые протесты против падения уровня жизни, девять месяцев назад на это были согласны лишь 8%. Об этом говорится в исследовании «Левада-центра».

При этом число тех, кто допускает проведение митинга по этому вопросу больше, оно равняется 37%, в марте 2018 года это число равнялось 17%. Однако на выступления, связанные с политическими вопросами, выходить готово меньшее количество человек. О таком желании заявили 22% респондентов, при этом девять месяцев назад так ответили только 6%. Допускают проведение митинга именно по политическим вопросам 30% опрошенных, в марте же так ответили только 12% россиян.

Ответственным за проблемы в стране и рост стоимости жизни 55% опрошенных назвали президента Владимира Путина. Год назад так считали 49%, а в августе 2016 года — только 40% респондентов.

Еще 37% считают, что ответственность за проблемы лежит на кабинете министров, 21% назвал лично премьер-министра Дмитрия Медведева, при этом в ноябре 2017 года так отвечали 30% респондентов, а в августе 2016 Медведева выбирали 32% россиян.

В октябре в фонде «Общественное мнение» (ФОМ) заявили, что рейтинг партии «Единая Россия» опустился с 2008 года до самого низкого уровня, он упал почти на 20% и составил всего лишь 31%.