Суд арестовал недвижимость экс-руководителя московского СК Александра Дрыманова

Лефортовский районный суд Москвы арестовал недвижимое имущество экс-руководителя московского главка Следственного комитета Александра Дрыманова, обвиняемого в получении взяток, передает ТАСС.

Речь идет об участке площадью в 4 тысячи кв.м. в Тульской области и долях в двух расположенных на нем зданий.

Александра Дрыманова обвиняют в нескольких эпизодах взяточничества в крупном и особо крупном размерах (ч. 5, 6 ст. 290 УК), сейчас он находится под арестом.

По версии следствия, он получил взятку в двести тысяч долларов за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Андрею Кочуйкову, соратнику криминального авторитета Шакро Молодого.

Второй эпизод связан с получением Дрымановым от своего первого заместителя Дениса Никандрова десяти тысяч евро за покровительство — о передаче денег Никандров заявлял ранее в суде по делу экс-главы управления собственной безопасности (УСБ) СК Михаила Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем.

Источники ТАСС также сообщают, что следствие сейчас также проверяет информацию о том, что Дрыманов мог привлекать заведомо невиновных к уголовной ответственности.