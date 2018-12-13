В больнице Благовещенска пациентке сделали перевязку канцелярским скотчем. СК начал проверку

В городской больнице Благовещенска 63-летней пациентке, которая находится в хирургическом отделении после операции, сделали перевязку швов с помощью канцелярского скотча. Об этом «Амур.инфо» рассказала ее дочь Анна.

«Маму положили в больницу на прошлой неделе, сделали операцию — удалили желчный пузырь. После трех дней в реанимации перевели в палату. Сначала все было хорошо. Вечером в понедельник, 10 декабря, я приехала к ней. Смотрю — швы обработаны, но поверх бинтов вместо лейкопластыря был обычный канцелярский скотч!» — рассказала Анна.

Появилось сообщение о странном методе крепления повязок в хирургическом отделении БГКБ — когда горожанка навестила родственницу в больницу, то увидела, что вместо лейкопластыря бинты прикрепили на обычный канцелярский скотч.https://t.co/PjZCKx22tE pic.twitter.com/3rZZeyCtH3 — ASN24.ru (@ASN24RU) December 13, 2018

В больнице ей объяснили, что скотчем пришлось воспользоваться, потому что в хирургическом отделении закончился медицинский лейкопластырь. Эту информацию «Амур.инфо» подтвердили в региональном Минздраве.

«Уместно было бы перераспределить по структурным подразделениям имеющийся в наличии лейкопластырь. Больница на сегодняшний день имеет все возможности для своевременной закупки расходных материалов», — рассказали в ведомстве.

Следственный комитет по Амурской области начал доследственную проверку после опубликованных СМИ сообщений. Губернатор региона Василий Орлов сообщил, что главный врач больницы уволен: «Надо сказать, что целый ряд обращений был от граждан по этой больнице, и это только одно из них. Это решение назревало достаточно давно. На сегодняшний день мы приняли его».