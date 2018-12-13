Депутаты приняли во втором чтении закон о наказании за вовлечение несовершеннолетних в митинги

В Госдуме прошел второе чтение проект закона, в котором прописано введение административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги, следует из данных нижней палаты парламента.

Депутаты внесли всего лишь одну поправку: они предложили снизить нижнюю границу обязательных работы за первое нарушение закона со 100 часов до 20 часов.

Другие наказания остались неизменными: за нарушение закона, в случае его принятия, обычным гражданам будет грозить штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.

Должностных лиц предлагают штрафовать на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Для юридических лиц штраф может составить от 225 тыс. до 500 тыс. рублей. За повторное нарушение предлагают «повышенную административную ответственность», но не уточняют, в чем она заключается.

Проект закона был подготовлен членами фракции «Единой России» в мае этого года. В этом же месяце прошли акции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Сообщалось, что в этих мероприятиях принимали участие несовершеннолетние, некоторых из них потом задержали.

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На фоне этих событий и принятия законопроекта в первом чтении депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Вострецов предложил лишать родителей прав на воспитание ребенка, если несовершеннолетний больше двух раз участвовал в несанкционированных митингах.

Вострецов уточнил, что он также изучит вопрос и о введении штрафов для родителей за то, что их дети приходят на несогласованные акции. Депутат считает, что достаточно будет штрафа в размере 3-5 тысяч рублей. Это подтолкнет родителей к профилактическим беседам с несовершеннолетними.

«Тогда многие малолетки, которые сегодня не чувствуют ответственности, тоже будут внимательнее относиться к тому, куда их втягивают и зачем», — объяснил Вострецов.