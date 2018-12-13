РИА Новости: лунную программу «Роскосмоса» по созданию сверхтяжелой ракеты оценили в 1,5 трлн рублей

Федеральная программа «Роскосмоса» по созданию сверхтяжелой ракеты и беспилотному облету Луны предварительно оценивается в 1,5 трлн рублей. Об этом РИА Новости сообщили два источника в ракетно-космической отрасли.

Изготовить сверхтяжелую ракету планируют к 2027 году, а первый запуск предварительно намечен на 2028 год. Как пишет РИА Новости, научно-технический совет «Роскосмоса» определит облик космического аппарата 18 декабря.

Источники агентства сообщают, что в приоритете несколько вариантов: проект сверхтяжелого носителя РКЦ «Прогресс» с шестью боковыми блоками на базе ракеты «Союз-5», проект РКК «Энергия» с пятью боковыми блоками на базе «Союза-5» и проект восстановления производства советской ракеты «Энергия».

По словам собеседника агентства, предусматривается также пилотируемый облет Луны, но в рамках другой программы, на которую потребуется дополнительное финансирование.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о планах создать на Луне долгосрочную посещаемую базу для изучения спутника Земли с помощью роботов-аватаров. По словам генерального конструктора пилотируемых комплексов Евгения Микрина, первая высадка российских космонавтов на Луне состоится не раньше 2030 года.