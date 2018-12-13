Кадыров: Чечня могла бы процветать, если бы ей дали больше денег и не мешали

Рамзан Кадыров на торжественном приеме по случаю Дня Героев России в Кремле. Фото: РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров пожаловался, что республике выделяют недостаточно средств из федерального бюджета. Об этом он заявил в эфире «Россия-24».

«Люди думают, что Россия дает Кадырову большие деньги, поэтому Чеченская Республика цветет и расцветает. Если бы по (федеральной целевой) программе нам необходимые средства выделили — мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали», — сказал глава Чечни.

По его словам, тех 75 млрд рублей, что были выделены по федеральной целевой программе, не хватило на то, чтобы запустить заводы, найти оборудование и сырье. «Нам много мешали, недоверие было, все смотрели через бинокль: Кадыров с бородой, плохо говорит по-русски, вчерашний воин с автоматом, а сегодня политикой и экономикой занимается», — заметил глава республики.

В качестве своих главных достижений за 11 лет работы Кадыров назвал обеспечение безопасности в регионе и восстановление республики, в том числе благодаря привлечению инвестиций. «Дотационный регион — на устах у людей, у нас нет ни одной привилегии. Мы строим инвестиционные проекты, которых нет в регионах России и на Кавказе, в частности», — заявил Кадыров.

Напомним, в 2019 году Чечня получит федеральные дотации в размере 30,4 млрд рублей. При этом республика входит в пятерку лидеров регионов за 2014-2019 года, которые получают дополнительное финансирование из бюджета. В 2017 сумма равнялась 40,4 млрд рублей.

Однако тогда Кадыров утверждал, что регион должен получить больше денег, потому что в Чечне увеличилась рождаемость. «Это ставит перед нами задачи, требующие оперативного решения. Они должны учитываться и при формировании бюджета. Это рост расходов на социальную сферу — здравоохранение, образование и другие», — говорил глава Чечни.