В Польше задержали уроженца Чечни по подозрению в терроризме

Агентство внутренней безопасности Польши 28 ноября задержало уроженца Чечни Альви А. по подозрению в участии в террористической организации, суд арестовал его на три месяца. Об этом в эфире телеканала TVP заявил пресс-секретарь министра-координатора работы спецслужб страны Станислав Жарын.

Россиянина подозревают в связях с запрещенной на территории России террористической организацией «Исламское государство». Представитель польских спецслужб утверждает, что он принимал участие в боях на Ближнем востоке на стороне боевиков, а находясь в Польше, поддерживал с связь с местными радикальными исламистами.

Жарын отметил, что Алви А. находился в Польше легально и ранее был подозреваемым по другому делу об организации нелегальной миграции в страну. О его связях с ИГ польские спецслужбы узнали из-за его контактов с другими сторонниками радикальных исламистов, ранее депортированными из страны, сообщает TVP.