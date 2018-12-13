ФАС возбудила дело о завышении цен на цифровые ТВ-приставки в тверских магазинах. Регион первым отключили от аналогового вещания

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело об установлении и поддержании монопольно высокой цены товара (п.1 ч.1 ст. 10 закона «О защите конкуренции») из-за увеличения цен на отдельные модели цифровых приставок для телевизоров в некоторых тверских магазинах, сообщается на сайте ведомства.

«В низком ценовом сегменте увеличение цен составляет от 30% до 100%. В сегменте свыше 1000 рублей увеличение составляет от 5% до 83,9%. На отдельные ТВ-приставки наблюдается снижение цен», – сообщили в ФАС.

Ведомство провело анализ динамики цен на приставки за период с июня по декабрь 2018 года. Монопольно высокие цены, по его данным, были установлены фирмами ООО «ДНС Ритейл», ООО «МВМ», ООО «Эльдорадо» и НАО «Юлмарт».

ФАС также отметила, что по всей России за шесть месяцев увеличился ассортимент ТВ-приставок, но сократилось число моделей в низком ценовом сегменте.

Напомним, поэтапный переход с аналогового телевидения на цифровое начался 3 декабря 2018 года с Тверской области. Еще в семи российских регионах (в Чеченской Республике, Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областях) аналоговое вещание отключат 11 февраля 2019 года, в остальных субъектах – 15 апреля и 3 июня 2019 года.

Отключение аналогового вещания и переход на цифровое осуществляется в соответствии с федеральной целевой программой (ФЦП) «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». В документе говорится о том, что на втором этапе программы планируется «повсеместный переход на цифровое эфирное телерадиовещание, создание условий для последовательного отключения аналогового вещания в стране и завершение создания единого информационного пространства».

В конце октября в Минкомсвязи посоветовали россиянам сменить аналоговые телевизоры на цифровые в связи со сменой типа вещания.

Цифровое и аналоговое телевидение различаются по типу сигнала. В первом случае сигнал представляет собой набор различных кодов, что повышает качество изображения и позволяет настроить больше каналов, во втором информация передается посредством аналогового сигнала, переводящимся в изображение с помощью специальной электронной системы.