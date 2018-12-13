Росгвардия начала внутреннюю проверку закупок продуктов и обвинила журналистов во вбросах лживой информации

Служба собственной безопасности Росгвардии начала внутреннее расследование нарушений при поставках продуктов по госконтрактам в 2017-2018 годах. Проверка проводится совместно с Главной военной прокуратурой.

«По завершении проверок данная информация будет доведена до общественности», — отметили в пресс-службе Росгвардии.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против мясокомбината «Дружба народов», который является поставщиком Росгвардии, после обращение Федеральной службы безопасности (ФСБ). В статье говорится, что мясокомбинат «незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив в качестве торгового посредника».

Издание со ссылкой на источник отмечало, что общий объем контрактов, заключенных с «Дружбой народов», составил 8 млрд рублей. Согласно базе данных «Контур.Фокус», сумма оплаченных госконтрактов Росгвардии достигла 4,7 млрд рублей.

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В службе войск заявили, что информация, опубликованная РБК, не соответствует действительности. Росгвардия сослалась на единую систему госзакупок, согласно которой общий объем контрактов с мясокомбинатом составил около 3,5 млрд рублей, а оплаченных — 2,3 млрд рублей.

По данным РБК, в 2017-2018 годах мясокомбинат «Гатчинский» поставлял Росгвардии сосиски и сардельки. В самой службе эту информацию отвергли, сообщив, что в 2016-2018 годах контракты службы с этим предприятием не заключались.

Росгвардия обвинила журналистов в ангажированности и в «поверхностном отношении к подготовке материала». «Мы хорошо понимаем, что проводимая работа по очищению структур Росгвардии от коррупционеров затрагивает интересы многих. Но, несмотря на публичное давление и вбросы лживой информации, эта работа будет продолжена и, несмотря ни на что, доведена до логического конца», — говорится в сообщении пресс-службы.

На нарушения при закупках продуктов для Росгвардии ранее обращал внимание политик Алексей Навальный. Он утверждал, что после того, как в декабре 2017 года распоряжением правительства единственным поставщиком продуктов для службы стал мясокомбинат «Дружба народов», закупочные цены выросли в несколько раз.

После этого расследования глава Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение, в котором обвинил Навального в «скудоумии» и вызвал оппозиционера на дуэль, «пообещав сделать из него отбивную». В ответ политик предложил чиновнику провести теледебаты. Ни «дуэль», ни дебаты пока так и не состоялись.