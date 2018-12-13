«Это не детские песенки»: в Госдуме анонсировали конкурс для рэперов

Госдума объявила о запуске конкурса «Безграничный рэп», в котором рэперы должны рассказать об одном из населенных пунктов страны так, чтобы туда захотелось поехать. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.

«Но, самое главное, надо понимать — не просто конкурс стихов о любимом городе, где все прекрасно. Мы делаем все по-честному. Это не детские песенки. Мы хотим дать возможность высказаться открыто и показать возможности и недостатки того или иного населенного пункта», — объяснил Дегтярев.

Депутат рассказал, что конкурс начнется в январе, в нем смогут принять все начинающие рэперы до 30 лет. Судить присланные видеоролики будут исходя из того, как сильно зрители изъявят желание поехать в тот или иной регион после просмотра клипа.

«В председателях жюри — я и художественный руководитель проекта, известный наш товарищ из ютуба Юрий Дегтярев, однофамилец. То есть мы "по-дегтяревски" хотим провести этот конкурс», — добавил член парламента.

По его словам, победители будут выбраны весной, их ролики покажут в Госдуме, а авторам в качестве приза вручат путевки по городам России.

Повышенный интерес к рэпу появился в СМИ после того, как были сорваны концерты рэперов Элджея, Jah Khalib, Ганвеста, Монеточки, IC3PEAK, Matrang и группы «Френдзона» из-за давления правоохранительных органов на владельцев клубов и концертных площадок.

Позже президент Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека попросил выяснить причины отмены концертов музыкантов в регионах.

При этом глава группы «Агора» Павел Чиков без указания источника информации писал в своем телеграм-канале, что «черный список» музыкантов, которых нельзя допускать до выступлений в регионах России, спускается из центрального аппарата ФСБ России.

Znak.com также со ссылкой на неназванные источники писал, что в создании списка принимал участия и Центр по противодействию экстремизма МВД. Их собеседники связали список со взрывом в архангельском управлении ФСБ и стрельбой в Керченском политехническом колледже.