Обвинение запросило почти 10 лет воспитательной колонии для напавшего на школу в Перми

Государственное обвинение запросило 9 лет и 10 месяцев воспитательной колонии для одного из подростков, который напал на учеников в пермской школе зимой этого года. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на представителя стороны обвинения Екатерину Кашину.

Для него также запросили штраф в размере 40 тысяч рублей.

По словам Кашиной, несовершеннолетнему вменяют покушение на убийство 28 учеников и учителя, вооруженный разбой и умышленное повреждение школьного имущества на сумму в 20,5 тысяч рублей.

Как сообщает «МБХ медиа», заседание проходило в закрытом режиме. Результаты психиатрической экспертизы пока не обнародованы.

15 января двое подростков в масках и ножах напали во время урока на учеников четвертого класса школы № 127. В результате пострадали 15 человек. Учительница Наталья Шагулина получила множественные ножевые ранения. Сами нападавшие ударили ножами друг друга, но остались живы.

Через несколько дней после инцидента в Перми, 19 января, учащийся школы, вооруженный топором и бутылкой с зажигательной смесью, напал на учителя и учеников седьмого класса школы №5 в Улан-Удэ. По версии следствия, у него было двое несовершеннолетних пособников. Подростка признали невменяемым.