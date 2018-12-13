Суд решил выдворить из страны участницу политических шоу на российском ТВ. На Украине на нее заведено дело о госизмене

Преображенский районный суд Москвы принял решение о выдворении украинской журналистки Елены Бойко (Вищур) за нарушение режима пребывания в России (ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП), сообщает РИА Новости.

Помимо выдворения, суд также приговорил журналистку к штрафу в 5 тысяч рублей. До выдворения Бойко будет находиться в центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства при Главном управлении МВД по Москве.

Журналистка во время судебного заседания признала свою вину и объяснила, что «приехала в Россию для участия в телеэфирах в качестве эксперта» и не оформила патент на осуществление трудовой деятельности, потому что «работа носит разовый характер».

«Она обращалась в органы ФМС (Федеральной миграционной службы — ред.) России за предоставлением политического убежища, однако ей отказали. Периодически она обращается в различные инстанции за предоставлением убежища, но получает отказы. Регистрацию на территории Москвы ей оформляют знакомые на основании миграционных карт, которые она получает с помощью различных фирм, специализирующихся на этом виде деятельности», — рассказали РИА Новостям в суде.

О решении депортировать Бойко на Украину накануне сообщал источник агентства в правоохранительных органах. В связи с этим депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов обратился в Генпрокуратуру с просьбой опротестовать решение о выдворении журналистки. По его словам, на Украине Бойко может грозить опасность.

«Это женщина, которой реально угрожают на Украине, где в случае выдворения ее туда может ожидать расправа. Тем более выдворять ее будут по месту изначального жительства во Львов, на западную Украину. Вот она оказывается в таком тяжелом и унизительном положении», — сказал он.

Как рассказала Бойко Интерфаксу, она приехала в Россию в марте 2016 года для участия в качестве эксперта в телепередачах. Агентство отмечает, что Служба безопасности Украины расследует в отношении нее два уголовных дела, из-за чего журналистка просила не выдворять ее из России. УНИАН сообщает, что на Украине Бойко подозревают в госизмене и что она известна выступлениями на российском телевидении с критикой украинских властей.