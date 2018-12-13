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РФС наказал футбольный клуб «Спартак» за расистские кричалки фанатов

Спорт

 

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наказал московский «Спартак» за оскорбления, которые фанаты выкрикивали в адрес вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме в матче 2 декабря. Об этом сообщает Интерфакс. 

Согласно решению РФС, фанатская трибуна «Спартака» будет закрыта в домашнем матче 18-го тура чемпионата России против «Краснодара», который состоится в начале марта 2019 года. Клуб также оштрафован на 300 тысяч рублей. 

Во время матча 16-го тура РПЛ болельщики «красно-белых» скандировали оскорбительные и расистские кричалки в адрес российского голкипера бразильского происхождения Маринато Гилерме.  Матч «Спартак» — «Локомотив» завершился со счетом 2:1.

Теги:
nt, футбол, спартак
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