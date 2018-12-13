Футболистом года в России стал Артем Дзюба

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба стал лучшим футболистом 2018 года в России. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Официально: Артем Дзюба — лучший футболист России 2018 года! 💙🔝 pic.twitter.com/NN1hJOfS20 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) December 13, 2018

Победитель определился путем голосования, в котором приняли участие «16 тренеров (лучшие специалисты, работавшие в текущем году в Российской премьер-лиге, плюс легенды нашего тренерского цеха)», 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «Спорт-Экспресса», а также футбольные болельщики.

По результатам голосования Дзюба набрал 275 баллов. Второе место занял вратарь московского ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев (168), третье – защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес (138).

Премия вручается с 2016 года. Тогда лучшим был признан Федор Смолов, а на следующий год — Квинси Промес.

Во время чемпионата мира по футболу, который прошел этим летом в России, Дзюба забил три мяча в пяти матчах турнира. Сборная России дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, где уступила команде Хорватии в серии пенальти. Этот результат стал лучшим в истории национальной команды.