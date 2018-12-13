Писатель Виктор Пелевин стал индивидуальным предпринимателем

Писатель Виктор Пелевин зарегистрировался в реестре индивидуальных предпринимателей в территориальном управлении Пенсионного фонда в Северном Чертанове, выяснили «Открытые медиа».

В Федеральную налоговую службу (ФНС) была предоставлена доверенность на Невелеву О.В., чьи инициалы совпадают с именем бухгалтера по расчету гонораров для писателя Оксаной Владимировной Невелевой, а регистрация ИП в качестве страхователя была проведена в территориальном управлении Пенсионного фонда России в Северном Чертанове. «Открытые медиа» отмечают, что за неделю до регистрации ИП издательство «Эксмо» выпустило новый роман Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи».

Поскольку писатель не появлялся долгое время на публике, некоторые сочли, что его не существует. При этом общавшиеся с Пелевиным в 2000–е годы утверждали, что он живет в районе Северное Чертаново.

В сентябре 2017 года редактор Пелевина в «Эксмо» Ольга Аминова рассказала, что ни разу не видела писателя, а только регулярно с ним созванивалась. «Но я не знаю, с какого номера он звонит, и где этот номер зарегистрирован», — отмечала редактор.

Писатель Дмитрий Быков утверждал, что видел Пелевина последний раз 12 лет назад, при этом, где живет писатель, никто не знает точно, «потому что Пелевин живет в астрале». Однако, по сведениям Быкова, Пелевин все еще может находиться в Москве.

Напомним, что с 1 января 2019 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и в Республике Татарстан в экспериментальном режиме вводится «налог на профессиональный доход», который будут платить самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели, не нанимающие работников по трудовым договорам. Как пишут «Открытые медиа», активно работающим литераторам выгоднее создать ИП, чтобы платить 6% налога с доходов, а не 13%, как должны делать физические лица.